Ограничения на посещение лесов действуют в 78 районах Беларуси

Так, для посещения ограничены все районы Брестской и Гродненской областей. В Минской области свободны от ограничений пять районов — Борисовский, Крупский, Логойский, Смолевичский и Логойский, а в Могилевской области два — Дрибинский и Мстиславский.
В Гомельской области ограничены для посещения девять районов: Гомельский, Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Октябрьский, Петриковский и Светлогорский. Во всех районах Витебской области нет ограничений на посещение лесов.
Перед тем как отправиться в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.