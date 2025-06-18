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Ограничения на посещение лесов действуют в 78 районах Беларуси

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 78 районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Источник: SuperOmsk.ru

Так, для посещения ограничены все районы Брестской и Гродненской областей. В Минской области свободны от ограничений пять районов — Борисовский, Крупский, Логойский, Смолевичский и Логойский, а в Могилевской области два — Дрибинский и Мстиславский.

В Гомельской области ограничены для посещения девять районов: Гомельский, Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Октябрьский, Петриковский и Светлогорский. Во всех районах Витебской области нет ограничений на посещение лесов.

Перед тем как отправиться в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.