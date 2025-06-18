Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 48 беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны ночью 18 июня обезвредили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Минобороны России.
В своём Telegram-канале уточнило, что в небе над Брянской областью было сбито 14 дронов ВСУ, над Курской — 11, над Орловской — 10, над Белгородской и Тульской — пять и три соответственно.
Кроме того, над территориями Калужской области и Московским регионом российские военные уничтожили по два беспилотника, над Липецкой областью — один.
Напомним, в ночь с 16 на 17 июня силы ПВО России нейтрализовали над российскими регионами 147 вражеских БПЛА. Они были сбиты в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях и Московском регионе.