ВС РФ в зоне СВО применили наземные дроны «Шанхай» и «Лягушка»

Офицер-десантник с позывным «Мин» рассказал РИА Новости о широком применении российских подразделений наземных роботизированных комплексов «Шанхай» и «Лягушка». Эти беспилотники используются не только для доставки боекомплекта и провианта на передовую, но и для эвакуации раненых, а также в качестве ударных машин.