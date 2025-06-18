ВС РФ в зоне СВО применили наземные дроны «Шанхай» и «Лягушка»

Офицер-десантник с позывным «Мин» рассказал РИА Новости о широком применении российских подразделений наземных роботизированных комплексов «Шанхай» и «Лягушка». Эти беспилотники используются не только для доставки боекомплекта и провианта на передовую, но и для эвакуации раненых, а также в качестве ударных машин.
По словам бойца, ключевое преимущество такой техники — гусеничная платформа на мягких резиновых катках, что позволяет ему преодолевать сложную местность, где колесная техника теряет проходимость. Болота глубиной до полуметра, песок, грязь и пересечённая местность уже не являются препятствием для этой машины.
«То здесь, за счет вот этих мягких резиновых гусениц он проходит совершенно спокойно там, где колесная техника уже с проблемами. Болота неглубокие, до полуметра он свободно берет», — отметил собеседник.
Также «Мин» подчеркнул высокую грузоподъемность гусеничного дрона. «Шанхай» способен перевозить до 200 кг, что позволяет использовать его как для транспортировки двух раненых, так и для доставки боеприпасов или материальных средств.
Еще одной важной возможностью стало применение дронов в связке: меньший по размеру и массе «Лягушка» может размещаться на «Шанхае», увеличивая общий радиус действия группы и расширяя её боевые и логистические возможности.
«Лягушка» успешно используется для доставки и подрыва противотанковых мин, в частности ТМ-62. Офицер подтвердил, что такие задачи успешно выполняются.
В настоящее время подразделения группировки «Днепр» располагают большим количеством наземных дронов различных моделей, что позволяет эффективно решать широкий круг задач при минимальном риске для личного состава.
«Мы готовы выполнить любую задачу», — заключил «Мин».
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