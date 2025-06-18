Студенческие отряды Омского ГАУ отправляются на трудовой сезон

Более двух тысяч представителей студенческих отрядов Омского государственного аграрного университета собрались на площади у памятника Георгию Жукову, чтобы торжественно открыть третий трудовой сезон.
На церемонии открытия ребята получили символические путевки, которые станут пропуском на всероссийские и международные объекты для работы в этом году. Командный состав отрядов был награжден должностными лычками, а также флагами Омской области и зональных штабов студенческих отрядов.
Особое внимание было уделено юбилейным наградам: ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова и проректор по социальной работе и молодежной политике Андрей Забудский были удостоены медалей за вклад в развитие движения студенческих отрядов.
В этом году трудовой сезон объединит 16 отрядов штаба Омского ГАУ, среди которых:
— сельскохозяйственные отряды «ФАВН», «Земфаковец», «Вита», «Сибаковец», «Нива», «Мандрагора», «Зелёный патруль», «Молоко» и «Хлебопек»;
-строительный отряд «Гидро»;
-путинные отряды «Флагман», «Ультрамарин», «Рыба мечты» и «Антей»;
-производственные отряды «Маховик» и «ФортПост».
Бойцы отправятся на различные объекты по всей стране: от сельскохозяйственных предприятий Омской области до крупных промышленных площадок в Новосибирске, Кемеровской области и даже Новом Уренгое. Среди работодателей — такие компании, как ООО «РУСКОМ-Агро», АО «Сибагро», ООО «Газпром Добыча Ямбург» и другие.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Мероприятие также посетили представители администрации университета и координаторы, которые будут сопровождать работу отрядов на факультетах. В завершение встречи участники возложили красные гвоздики к памятнику Жукову, почтив память великого полководца.