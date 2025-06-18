В Хабаровске откроет филиал один из лучших вузов России

Согласно договорённости, в филиале Финансового университета на очной форме смогут учиться до двух тысяч студентов. Для жителей региона будут доступны все уровни подготовки — средне-профессиональная, высшая, дополнительная и дополнительная профессиональная. У вуза есть опыт успешного сотрудничества с государствами АТР — что актуально в условиях разворота экономики России на Восток.