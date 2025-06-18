В Хабаровске откроет филиал один из лучших вузов России

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев подписали соглашение об открытии в столице региона филиала вуза. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», упор в программах подготовки сделают на подготовке специалистов в сфере финансов и международной экономики.
— Вуз входит в десятку лучших в России. Для нас особенно важно, что он станет образовательным партнёром межвузовского кампуса в краевом центре, который включён в новый национальный проект «Молодёжь и дети», — написал губернатор Дмитрий Демешин в своём официальном Telegram-канале.
Согласно договорённости, в филиале Финансового университета на очной форме смогут учиться до двух тысяч студентов. Для жителей региона будут доступны все уровни подготовки — средне-профессиональная, высшая, дополнительная и дополнительная профессиональная. У вуза есть опыт успешного сотрудничества с государствами АТР — что актуально в условиях разворота экономики России на Восток.
Напомним, что в Санкт-Петербурге сегодня, 18 июня, начинает работу Петербургский международный экономический форум, на котором планируется подписание 10 соглашений, направленных на социально-экономическое развитие Хабаровского края. Возглавляет делегацию губернатор региона Дмитрий Демешин.