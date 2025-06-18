В Роспотребнадзоре рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах

В условиях летней жары многие жители Красноярска, включая детей и взрослых, ищут способы охладиться. Однако Краевой Роспотребнадзор напоминает о серьезных рисках, связанных с купанием в фонтанах.
На сегодняшний день единственным местом, где купание разрешено, остается озеро Зеркальное на острове Татышев. Несмотря на это, некоторые горожане предпочитают освежаться в фонтанах, особенно на улице Копылова, где ежедневно можно увидеть детей, играющих в воде.
Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что купание в фонтанах крайне небезопасно. Вода в таких сооружениях не проходит должной очистки и дезинфекции, что увеличивает риск заражения инфекциями, такими как острые кишечные и респираторные заболевания, а также конъюнктивит. Наиболее опасными являются энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А. Кроме того, купание в фонтанах может привести к травмам.
Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска также напоминает, что за купание в фонтанах предусмотрены штрафы. В случае повреждения оборудования водного сооружения нарушители будут обязаны возместить затраты на его ремонт.
Ранее рассказывали, что на городском пляже Красноярска появилась площадка для игры в панна-футбол.