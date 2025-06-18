В Роспотребнадзоре рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что купание в фонтанах крайне небезопасно. Вода в таких сооружениях не проходит должной очистки и дезинфекции, что увеличивает риск заражения инфекциями, такими как острые кишечные и респираторные заболевания, а также конъюнктивит. Наиболее опасными являются энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А. Кроме того, купание в фонтанах может привести к травмам.