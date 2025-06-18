Как наши бабушки решали жилищный вопрос: 5 советских лайфхаков, которые сегодня кажутся фантастикой

Парадоксально, но в СССР можно было иметь в собственности частный дом и даже сдавать в нём комнаты. Это была единственная форма частной собственности на жильё, которую признавало государство. Закон разрешал возводить дома высотой до двух этажей с количеством комнат от одной до пяти. Размер участка ограничивался десятью сотками в городе и пятнадцатью в сельской местности. Главная проблема заключалась в дефиците стройматериалов — кирпич, цемент, доски было трудно достать. Люди годами собирали нужные материалы, использовали связи, обменивались услугами. Строительство превращалось в многолетний квест. Зато владельцы частных домов могли законно сдавать комнаты, получая дополнительный доход. Правда, такое жильё считалось менее престижным, чем квартиры в многоэтажках, а все коммунальные проблемы ложились на плечи хозяев.