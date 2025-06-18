Риелтор раскрыла, когда цены на съёмное жильё в Москве подскочат на 30%

Цены на долгосрочную аренду в Москве будут традиционно повышаться в августе и июле, когда приедут студенты, аспиранты. Обычно это повышение от 10 до 30%. А прямо сейчас можно поймать самые приятные цены на аренду. Скромная квартира в спальном районе сейчас стоит 40 000 рублей, в августе и июле, я думаю, она может стоить и 50 000.