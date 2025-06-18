Сколько стоят билеты на прямой поезд из Омска в Северную Корею

Обратно из Москвы поезд будет отправляться 12-го и 26-го числа каждого месяца, а в Омске будет через пару дней. В столицу КНДР пассажиры прибудут 20-го и 4-го числа соответственно. Согласно данным приложения РЖД, стоимость одного билета стартует от 36,4 тысячи рублей. При этом билетов на 28 июня уже практически не осталось.