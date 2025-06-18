Сколько стоят билеты на прямой поезд из Омска в Северную Корею

Компания «РЖД» открыла продажу билетов на прямой поезд Москва — Пхеньян (КНДР). Как уже сообщал «СуперОмск», рейс, отмененный из-за коронавируса в 2020 году, снова запустили с 17 июня 2025 года. Пока он едет из Пхеньяна в Москву.
Обратно из Москвы поезд будет отправляться 12-го и 26-го числа каждого месяца, а в Омске будет через пару дней. В столицу КНДР пассажиры прибудут 20-го и 4-го числа соответственно. Согласно данным приложения РЖД, стоимость одного билета стартует от 36,4 тысячи рублей. При этом билетов на 28 июня уже практически не осталось.
Добавим, купить билеты на международный поезд онлайн не получится — сделать это можно в кассах или терминалах самообслуживания.