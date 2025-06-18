На каникулах московские школьники освоят азы парусного судоходства

Летние образовательные смены начались в Московском городском детском морском центре имени Петра Великого. Здесь юные горожане знакомятся с историей кораблестроения и морского дела и учатся управлять лодками и яхтами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.
«Каждое лето центр развития творчества детей и юношества “Гермес” организует образовательные смены на берегу Химкинского водохранилища. Под руководством опытных педагогов ребята знакомятся с азами парусного судоходства: учатся управлять судами, пользоваться картами и спутниковыми системами, распознавать признаки изменения погоды, а также эффективно взаимодействовать с участниками команды. Планируется, что этим летом смены посетят более тысячи школьников», — отметили в пресс-службе ведомства.
Во время занятий школьники учатся определять направление и силу ветра, пользоваться спасательным жилетом и оказывать первую помощь, а также знакомятся с устройством шлюпок и осваивают греблю на лодках Ял-6, Ял-4, Sava 470 и управление яхтой «Оптимист». Для подростков от 15 до 17 лет подготовлена отдельная программа по управлению маломерным судном. Это позволит сдать экзамен на получение прав сразу по достижении совершеннолетия.
«Самое главное, чему учатся дети, — коммуницировать друг с другом. Этот навык переносится на берег, в школу. Дети становятся более раскрепощенными. Они, как показывает практика, еще и более подготовленные физически: все-таки у нас силовые виды упражнений, например гребля», — отметил педагог Московского городского детского морского центра имени Петра Великого Михаил Туревич.
На занятиях школьники конструируют модели кораблей, используя чертежи, которые при необходимости запрашивают в архивах. Ребята также проходят квесты, посещают экскурсии в музеях и участвуют в викторинах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.
Программы летних смен доступны для ребят от семи до 17 лет. Зарегистрироваться можно на сайте центра развития творчества детей и юношества «Гермес».
Больше информации о дополнительном образовании в столице — в телеграм-каналах «Московское образование» и «Московский центр воспитательных практик».
Программы дополнительного образования развивают у школьников творческое и критическое мышление и формируют навыки для будущей профессии. Мероприятия, проходящие в рамках этих инициатив, вносят вклад в проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».