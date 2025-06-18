На каникулах московские школьники освоят азы парусного судоходства

Во время занятий школьники учатся определять направление и силу ветра, пользоваться спасательным жилетом и оказывать первую помощь, а также знакомятся с устройством шлюпок и осваивают греблю на лодках Ял-6, Ял-4, Sava 470 и управление яхтой «Оптимист». Для подростков от 15 до 17 лет подготовлена отдельная программа по управлению маломерным судном. Это позволит сдать экзамен на получение прав сразу по достижении совершеннолетия.