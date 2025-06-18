Минобразования сказало, кто из белорусских школьников не сможет обучаться за границей с 1 сентября

— Всех этих предметов, абсолютно очевидно, нет как в очных, так и в онлайн-школах, которые находятся за пределами нашей страны. Поэтому я думаю, что это абсолютно спокойная норма. Здесь мы рассчитываем на то, что каждый родитель, каждый гражданин нашей страны ответственно относится и к воспитанию, и к обучению своих детей, — заявил Иванец.