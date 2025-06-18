Минобразования сказало, кто из белорусских школьников не сможет обучаться за границей с 1 сентября

Минобразования сказало, кто из школьников не сможет обучаться за границей с 1 сентября 2025 года. Подробности озвучил министр образования Андрей Иванец, передает БелТА.
Министр образования отметил, что с 1 сентября белорусские школьники, согласно Кодексу об образовании, должны будут получать образование в школах Беларуси. Он уточнил, что речь идет про формализацию решений, которые ранее были приняты.
— Речь идет о том, что с 1 сентября 2022 года общее среднее образование стало обязательным для нашей страны. Также мы говорим о том, что ребята получают общее среднее образование не только в школе, оканчивая 11 классов, но и в колледжах, программы которых для поступивших после 9-х классов также включают в себя соответствующую школьную составляющую, — отметил Андрей Иванец.
По его словам, все это нужно для того, чтобы, в первую очередь знакомить школьников с историей своей страны, Родины. В сообщении сказано, что введенная норма направлена на исключение обучения в дистанционной форме в зарубежных учреждениях образования детей, которые проживают в Беларуси. Глава Минобразования уточнил, что в белорусских школах есть география Беларуси, история Беларуси, белорусский язык и литература.
— Всех этих предметов, абсолютно очевидно, нет как в очных, так и в онлайн-школах, которые находятся за пределами нашей страны. Поэтому я думаю, что это абсолютно спокойная норма. Здесь мы рассчитываем на то, что каждый родитель, каждый гражданин нашей страны ответственно относится и к воспитанию, и к обучению своих детей, — заявил Иванец.
Отмечается, что в том случае, если ребенок зарегистрирован в Беларуси, но выехал на временное проживание в другую страну, то обязанность получения среднего образования в школах, гимназиях, лицеях Беларуси на него не распространяется. Кроме того, родителям будущих первоклассников, которые зарегистрированы в Беларуси, но проживают за ее пределами, подтверждающие документы предоставлять в школу не нужно.
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Тем временем Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников.
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