Способ экономить палладий нашли в растительных отходах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Специалисты нескольких российских вузов и НИИ предложили использовать промышленные отходы переработки растительного сырья для производства катализаторов, перспективных в химической и фармацевтической промышленности, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Новая технология помогает экономить благородный металл палладий, наночастицы которого используются в химии.
«При использовании палладиевых катализаторов на основе углеродных носителей зачастую возникает эффект “мертвого металла”, когда наночастицы металла блокируются в порах носителя и не участвуют в химической реакции. Для решения этой проблемы ученые использовали жидкие гумины — отходы производства фурановых соединений из растительной биомассы», — отметили в пресс-службе.
Смешав гумины с азотсодержащим меламином и проведя термическую обработку, исследователи синтезировали углеродный материал с низкой пористостью и высоким содержанием азота, который оказался эффективной подложкой для наночастиц палладия. Именно такая структура обеспечила высокую доступность активного металла и значительное повышение эффективности катализа.
Катализатор на основе азотсодержащего углеродного носителя не только превзошел аналоги по активности, но и показал высокую стабильность при многократном использовании. Это делает его перспективным для производства лекарств, красителей, пестицидов и других высокотехнологичных продуктов.
В работе участвовали сотрудники Университета МИСИС, Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова, Сколтеха и Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН. Результаты опубликованы в журнале ChemSusChem (Q1).