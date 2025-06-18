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В Архангельске вывели удобрения из отходов алмазного производства

Внимание привлек содержащийся в отходах глинистый минерал сапонит.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Специалисты Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) получили сельскохозяйственные удобрения из отходов алмазодобывающего производства, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Производство обещает быть рентабельным: внимание ученых привлек содержащийся в отходах глинистый минерал сапонит.

«Ежегодно на предприятии “Севералмаз” образуется несколько миллионов тонн отходов, содержащих сапонит. Ученые САФУ и НОЦ “Российская Арктика” учли содержание в сапоните минеральных веществ, способствующих росту сельхозкультур, разработали технологию производства удобрений из сапонита и спроектировали опытно-промышленную установку для производства гранул», — отметили в пресс-службе.

Как рассказал первый проректор по стратегическому развитию и науке САФУ Павел Марьяндышев, исследования показали, что сапонит, содержащийся в «хвостах» (отвалах), обладает уникальными свойствами, благодаря чему может использоваться при производстве удобрений, для изготовления бетона и других строительных материалов, добавки для буровых растворов, а в перспективе — и медицинских препараторов.

Исследователи выяснили, что сапонит можно использовать без дополнительного введения азотных и калийных удобрений. Они провели эксперименты по влиянию сапонита на сорбционные свойства различных типов почв, и выявили, что в торфяной почве он задерживает нитраты и способствует вымыванию калия, а для минеральных почв — агрозема супесчаного и лесной дерново-подзолистой почвы этого не происходит.

Получение и использование гранул из сапонита — часть большого проекта, который «Севералмаз» и САФУ реализуют по постановлению правительства РФ совместно с НОЦ «Российская Арктика».