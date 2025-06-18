В Архангельске вывели удобрения из отходов алмазного производства

Исследователи выяснили, что сапонит можно использовать без дополнительного введения азотных и калийных удобрений. Они провели эксперименты по влиянию сапонита на сорбционные свойства различных типов почв, и выявили, что в торфяной почве он задерживает нитраты и способствует вымыванию калия, а для минеральных почв — агрозема супесчаного и лесной дерново-подзолистой почвы этого не происходит.