В Архангельске вывели удобрения из отходов алмазного производства

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Специалисты Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) получили сельскохозяйственные удобрения из отходов алмазодобывающего производства, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Производство обещает быть рентабельным: внимание ученых привлек содержащийся в отходах глинистый минерал сапонит.
«Ежегодно на предприятии “Севералмаз” образуется несколько миллионов тонн отходов, содержащих сапонит. Ученые САФУ и НОЦ “Российская Арктика” учли содержание в сапоните минеральных веществ, способствующих росту сельхозкультур, разработали технологию производства удобрений из сапонита и спроектировали опытно-промышленную установку для производства гранул», — отметили в пресс-службе.
Как рассказал первый проректор по стратегическому развитию и науке САФУ Павел Марьяндышев, исследования показали, что сапонит, содержащийся в «хвостах» (отвалах), обладает уникальными свойствами, благодаря чему может использоваться при производстве удобрений, для изготовления бетона и других строительных материалов, добавки для буровых растворов, а в перспективе — и медицинских препараторов.
Исследователи выяснили, что сапонит можно использовать без дополнительного введения азотных и калийных удобрений. Они провели эксперименты по влиянию сапонита на сорбционные свойства различных типов почв, и выявили, что в торфяной почве он задерживает нитраты и способствует вымыванию калия, а для минеральных почв — агрозема супесчаного и лесной дерново-подзолистой почвы этого не происходит.
Получение и использование гранул из сапонита — часть большого проекта, который «Севералмаз» и САФУ реализуют по постановлению правительства РФ совместно с НОЦ «Российская Арктика».