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Юрист Жорин предупредил о штрафе для водителей, обрызгавших пешеходов грязью

Водители, намеренно обрызгавшие пешеходов водой или грязью из лужи, могут получить штраф или административный арест. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.

Водители, намеренно обрызгавшие пешеходов водой или грязью из лужи, могут получить штраф или административный арест. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, если будет установлено, что водитель намеренно заехал в лужу с целью обрызгать пешехода, его действия могут квалифицироваться как мелкое хулиганство. В этом случае предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей, а при определенных обстоятельствах — административный арест сроком до 15 суток.

Он также отметил, что в российском законодательстве отсутствует отдельная статья, прямо запрещающая подобные действия, однако это не исключает возможности защиты прав пострадавшего. Если в результате инцидента было повреждено имущество и этот факт подтвержден, водителю может грозить штраф от 300 до 500 рублей.

Жорин добавил, что при нанесении ущерба на сумму свыше 5000 рублей может наступить уже уголовная ответственность. В зависимости от обстоятельств санкции могут включать штраф от 40 тысяч рублей или лишение свободы.

— Доказательствами могут служить госномер, видео, свидетели, чеки, фотографии. Фиксируйте все: фото, видео воды, номера машины, следов на одежде. Записывайте контакты свидетелей, сохраняйте чеки за покупки или из химчистки, — подчеркнул Жорин в разговоре с изданием «Газета.ru».

Стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о десятикратном увеличении штрафов для водителей шумных машин и мотоциклов. В зависимости от тяжести нарушения штраф может составить до 30 тысяч рублей.