Юрист Жорин предупредил о штрафе для водителей, обрызгавших пешеходов грязью

По словам юриста, если будет установлено, что водитель намеренно заехал в лужу с целью обрызгать пешехода, его действия могут квалифицироваться как мелкое хулиганство. В этом случае предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей, а при определенных обстоятельствах — административный арест сроком до 15 суток.