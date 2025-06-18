Магомед Адиев может покинуть самарские «Крылья Советов»

«Адиеву предлагают игроков, которые ему не нужны, при этом не берут тех из списков, составленных селекционерами, которых одобрил тренер. Например, хотел Сулейманова, он был одобрен селекционерами, но в итоге из-за возникшей паузы сделка сорвалась», — написал Алексеев в своем телеграм-канале.