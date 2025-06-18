Магомед Адиев может покинуть самарские «Крылья Советов»

Появилась информация о конфликте внутри руководства «зелено-бело-синих».
Магомед Адиев стал наставником волжан в начале нынешнего месяца. Сменил Игоря Осинькина. 16 июня встретился с командой. В тот же день представили новый тренерский штаб.
Однако инсайдер Иван Карпов пишет, что гендир Роберт Тер-Абрамян и его зам Руслан Пименов якобы отвергают предложения по новичкам от председателя совета директоров Дмитрия Яковлева и советника банка «Солидарность» (партнер команды).
По этой причине Магомед Адиев может покинуть команду. Журналист «СЭ» Константин Алексеев уточняет: специалисту обещали порядка шести-семи новичков.
«Адиеву предлагают игроков, которые ему не нужны, при этом не берут тех из списков, составленных селекционерами, которых одобрил тренер. Например, хотел Сулейманова, он был одобрен селекционерами, но в итоге из-за возникшей паузы сделка сорвалась», — написал Алексеев в своем телеграм-канале.
Недавно сообщали, что «Крылышки» интересуются 24-летним колумбийцем Робертом Мехией.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.