Время тазиков: жителей Самары 18 июня ждёт отключение горячей воды на 2 недели

Сегодня, 18 июня, часть самарцев останется без горячей воды. Причиной стало начало плановых гидравлических испытаний тепловых сетей, которые проводит компания «Т Плюс» на участках, подключённых к Самарской ГРЭС.
В рамках работ специалисты будут проверять надёжность сетей с помощью повышенного давления холодной воды. Эти мероприятия необходимы для подготовки инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.
Отключение горячего водоснабжения затронет дома сразу в нескольких районах города. Ресурсоснабжающая организация опубликовала список улиц, где горячей воды не будет до 1 июля:
ул. Буяноваул. Полеваяул. Осипенкопроспект ЛенинаВолжский проспектул. Кутяковаул. Куйбышеваул. Комсомольскаяул. Молодогвардейскаяул. Пионерскаяул. Самарскаяул. Венцекаул. Красноармейскаяул. Ленинскаяул. Рабочаяул. Арцыбушевскаяул. Ульяновская.
Если вы проживаете на одной из этих улиц, рекомендуется заранее запастись водой и спланировать бытовые задачи с учётом отключения.