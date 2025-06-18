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Время тазиков: жителей Самары 18 июня ждёт отключение горячей воды на 2 недели

Сегодня, 18 июня, часть самарцев останется без горячей воды.

Сегодня, 18 июня, часть самарцев останется без горячей воды. Причиной стало начало плановых гидравлических испытаний тепловых сетей, которые проводит компания «Т Плюс» на участках, подключённых к Самарской ГРЭС.

В рамках работ специалисты будут проверять надёжность сетей с помощью повышенного давления холодной воды. Эти мероприятия необходимы для подготовки инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.

Отключение горячего водоснабжения затронет дома сразу в нескольких районах города. Ресурсоснабжающая организация опубликовала список улиц, где горячей воды не будет до 1 июля:

ул. Буяноваул. Полеваяул. Осипенкопроспект ЛенинаВолжский проспектул. Кутяковаул. Куйбышеваул. Комсомольскаяул. Молодогвардейскаяул. Пионерскаяул. Самарскаяул. Венцекаул. Красноармейскаяул. Ленинскаяул. Рабочаяул. Арцыбушевскаяул. Ульяновская.

Если вы проживаете на одной из этих улиц, рекомендуется заранее запастись водой и спланировать бытовые задачи с учётом отключения.