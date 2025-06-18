В Иркутской области незаконные рубки леса сократились в 2,3 раза за год

За этот период было выявлено 229 случаев незаконной вырубки на площади 80 гектаров. Общий ущерб оценивается в 137 миллионов рублей. Однако есть и положительная динамика — по сравнению с прошлым годом количество нарушений сократилось в 1,18 раза, объем незаконно заготовленной древесины уменьшился в 2,3 раза, а площадь вырубок — в 3,2 раза. Финансовый ущерб снизился втрое.