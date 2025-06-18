В Иркутской области незаконные рубки леса сократились в 2,3 раза за год

С начала 2025 года в Иркутской области значительно усилили контроль за лесным фондом. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, специалисты провели более 1200 проверок: 965 выездов на места, 245 контрольных мероприятий и свыше 12 тысяч патрулирований лесных территорий.
За этот период было выявлено 229 случаев незаконной вырубки на площади 80 гектаров. Общий ущерб оценивается в 137 миллионов рублей. Однако есть и положительная динамика — по сравнению с прошлым годом количество нарушений сократилось в 1,18 раза, объем незаконно заготовленной древесины уменьшился в 2,3 раза, а площадь вырубок — в 3,2 раза. Финансовый ущерб снизился втрое.
— В регионе продолжается планомерная работа по снижению объемов незаконных рубок. Помимо традиционных рейдов в регионе активно используют космический мониторинг, который охватывает более половины лесных территорий, — прокомментировал министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.
Полицейские активно работают с нарушителями: заведено 127 уголовных дел, 55 из них уже переданы в суд, 66 человек признаны виновными (включая дела прошлых лет). Кроме того, выписаны административные штрафы на 134 тысячи рублей.
Гослесинспекторы тоже не остались в стороне — в этом году составлено 288 протоколов, 237 человек привлечены к ответственности, наложены штрафы на 379 тысяч рублей и выдано 151 предупреждение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье выросли темпы жилищного строительства.