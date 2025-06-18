Мошенники стали предлагать в мессенджерах «скидки» в магазине косметики

Мошенники стали обманывать россиян, делая рассылку в мессенджерах от имени представителей одного из российских интернет-магазинов косметики, парфюмерии и товаров для дома с предложением «скидки».
Как утверждается в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, люди получают сообщения якобы с кодовым словом, которое «можно использовать» для получения скидки на товары в магазине.
«Не используйте сторонние ссылки для заказа товаров, выбирайте только официальные сайты и приложения!» — призвали правоохранители.
Добавим, что мошенники также стали использовать «кружки» (видеосообщения в форме круга) в Telegram для обмана россиян — присылают видео от лица знакомых жертвам именинников с просьбой перевести деньги.