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Мошенники стали предлагать в мессенджерах «скидки» в магазине косметики

Злоумышленники присылают якобы кодовое слово, представляясь представителями интернет-магазина.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники стали обманывать россиян, делая рассылку в мессенджерах от имени представителей одного из российских интернет-магазинов косметики, парфюмерии и товаров для дома с предложением «скидки».

Как утверждается в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, люди получают сообщения якобы с кодовым словом, которое «можно использовать» для получения скидки на товары в магазине.

«Не используйте сторонние ссылки для заказа товаров, выбирайте только официальные сайты и приложения!» — призвали правоохранители.

Добавим, что мошенники также стали использовать «кружки» (видеосообщения в форме круга) в Telegram для обмана россиян — присылают видео от лица знакомых жертвам именинников с просьбой перевести деньги.