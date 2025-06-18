Мошенники стали предлагать в мессенджерах «скидки» в магазине косметики

Как утверждается в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, люди получают сообщения якобы с кодовым словом, которое «можно использовать» для получения скидки на товары в магазине.