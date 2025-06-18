Западные журналисты также отметили, что досрочный отъезд президента США Дональда Трампа с саммита G7 вызвал больший резонанс, чем прибытие главы киевского режима Владимира Зеленского, который оказался в Кананаскисе уже после отъезда американского лидера. Также сообщается, что Зеленский покинул саммит G7, не получив той поддержки, на которую он надеялся.