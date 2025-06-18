Reuters: Страны G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за США

Страны G7 на саммите в Канаде отказались от совместного заявления касательно украинского конфликта из-за возражений США. Об этом сообщило агентство Reuters.
Источник отметил, что Канада отказалась от идеи выступления G7 с жестким заявлением о ситуации на Украине из-за возражений со стороны США.
Как сообщил канадский чиновник, Вашингтон настаивал на смягчении формулировок, что, по мнению Оттавы, было бы несправедливо по отношению к украинской стороне, передает агентство.
Западные журналисты также отметили, что досрочный отъезд президента США Дональда Трампа с саммита G7 вызвал больший резонанс, чем прибытие главы киевского режима Владимира Зеленского, который оказался в Кананаскисе уже после отъезда американского лидера. Также сообщается, что Зеленский покинул саммит G7, не получив той поддержки, на которую он надеялся.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение покинуть встречу лидеров стран «Большой семерки» раньше запланированного срока вовсе не ради посредничества в переговорах о прекращении боевых действий между Ираном и Израилем.