Скончался чемпион Европы по футболу 1984 года Лякомб

На 73-м году жизни умер бывший форвард сборной Франции Бернар Лякомб. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Лион», за который он выступал с 1969 по 1978 год.
Причины ухода спортсмена из жизни пока не разглашаются.
Лякомб также играл за такие известные французские клубы, как «Сент-Этьен» и «Бордо». На профессиональном уровне он трижды становился чемпионом страны и обладателем Кубка Франции.
В истории французского чемпионата Лякомб остаётся вторым по количеству забитых мячей — на его счету 255 голов. Первое место занимает аргентинец Делио Оннис с результатом в 299 голов.
За национальную сборную Лякомб провёл 38 матчей и забил 12 голов. В числе его самых значимых достижений — победа на чемпионате Европы 1984 года в составе французской команды.
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