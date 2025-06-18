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Скончался чемпион Европы по футболу 1984 года Лякомб

Нападающий занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Франции.

Источник: Аргументы и факты

На 73-м году жизни умер бывший форвард сборной Франции Бернар Лякомб. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Лион», за который он выступал с 1969 по 1978 год.

Причины ухода спортсмена из жизни пока не разглашаются.

Лякомб также играл за такие известные французские клубы, как «Сент-Этьен» и «Бордо». На профессиональном уровне он трижды становился чемпионом страны и обладателем Кубка Франции.

В истории французского чемпионата Лякомб остаётся вторым по количеству забитых мячей — на его счету 255 голов. Первое место занимает аргентинец Делио Оннис с результатом в 299 голов.

За национальную сборную Лякомб провёл 38 матчей и забил 12 голов. В числе его самых значимых достижений — победа на чемпионате Европы 1984 года в составе французской команды.

Ранее стало известно о смерти трёхкратного советского чемпиона по теннису Владимира Короткова. Он скончался в возрасте 77 лет.