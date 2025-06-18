Горячая вода — в отпуск, свет — на перерыв: кто в Кишинёве останется без удобств, список улиц

Отключения электричества в столице: узнайте адреса.
Центр:
Хынчештское шоссе, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 10:00 до 18:00.
Албишоара, 16, 16/2 — с 09:30 до 16:00.
Чеканы:
Проф. И. Думенюк, 33, 9999, Н. Милеску-Спэтару, 19/2, 19/6, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/2, 23/4, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 9999 — с 08:40 до 10:00.
Мирча чел Батрын, 20/2, 20/6, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/6, 26/1, 26/4, 26/5, Н. Милеску-Спэтару, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/11 — с 10:00 до 11:00.
Сотни жителей Буюкан на несколько дней останутся без горячей воды.
О проведении запланированных работ сообщил поставщик услуги.
В частности, с 09:00 18 июня до 17:00 20 июня горячей воды не будет по следующим адресам:
•Алба-Юлия, 194/1, 194/2;
•Н. Костин, 59, 61/1, 61/3, 61/5, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/7, 65/2, 65/3.
С 13:00 18 июня до 16:00 20 июня отключения горячей воды запланированы на улицах:
•Буюкань, 2, 3, 5;
•В. Александреску, 1, 7, 9b, 9v;
•В. Лупу, 29, 31, 33.