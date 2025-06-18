В дельте Волги произошло смещение естественного цикла размножения рыб

Специалисты Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН обнаружили аномальные изменения в экосистеме дельты Волги и Северного Каспия, вызванные рекордно низким уровнем речного стока во время весеннего половодья. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
В ходе экспедиции ученые впервые с 2021 года зафиксировали зону смешения пресных и морских вод у острова Малый Жемчужный — значительно ближе к дельте, чем обычно. Это явление, по мнению исследователей, напрямую связано с крайне слабым паводком в этом году.
Александр Полухин, руководитель Лаборатории биогидрохимии, отметил, что, несмотря на высокую продуктивность водной среды (о чем говорят показатели кислорода и pH), маловодье привело к смещению естественного цикла размножения многих промысловых видов рыб.
Ранее сообщалось, что суды в России в прошлом году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки, 44 из которых отправились в колонии, остальным пришлось выплатить штрафы, в общей сложности на 24 млн рублей.