В дельте Волги произошло смещение естественного цикла размножения рыб

В ходе экспедиции ученые впервые с 2021 года зафиксировали зону смешения пресных и морских вод у острова Малый Жемчужный — значительно ближе к дельте, чем обычно. Это явление, по мнению исследователей, напрямую связано с крайне слабым паводком в этом году.