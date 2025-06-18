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В Минске щенок проехал на трамвае полгорода, потерявшись во время прогулки

В Минске милиция вернула хозяйке потерявшего щенка.

Источник: Комсомольская правда

В Минске щенок проехал полгорода на трамвае, потерявшись во время прогулки. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Пропала хозяйка! Милиционеры вернули минчанке потерявшегося щенка, который проехал на трамвае полгорода», — отметили в сообщении.

Говорится, что в милицию позвонил житель Минска. Он сообщил, что неподалеку от ТЦ, расположенного на Партизанском проспекте, дети увидели щенка в ошейнике, находившегося на улице без хозяйки.

Сотрудники патрульно-постовой службы Заводского РУВД забрали животное и смогли разыскать его хозяйку. Удалось установить, что щенок потерялся, когда женщина выгуливала его на улице Рокоссовского. Собака запрыгнула в трамвай, проехала несколько остановок до Партизанского проспекта, где ее заметили прохожие.

Минчанка выразила слова благодарности сотрудникам милиции за возвращение щенка и пообещала соблюдать правила выгула домашних животных.

Ранее мы писали, что сутки в минской гостинице для животных стоят от 22,87 рубля для кота и от 31,13 для собаки.

Тем временем милиция сказала, что стало с собакой, избиением которой возмутился президент Беларуси Александр Лукашенко.

Кстати, отечественная биосубстанция для лечения рака создана и применяется в Беларуси.