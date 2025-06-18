В Минске щенок проехал на трамвае полгорода, потерявшись во время прогулки

Сотрудники патрульно-постовой службы Заводского РУВД забрали животное и смогли разыскать его хозяйку. Удалось установить, что щенок потерялся, когда женщина выгуливала его на улице Рокоссовского. Собака запрыгнула в трамвай, проехала несколько остановок до Партизанского проспекта, где ее заметили прохожие.