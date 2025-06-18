От дня детского футбола до праздника Гарфилда: что отмечают 19 июня 2025

По всему миру 19 июня отмечают День детского футбола.
На 19 июня выпадает сразу несколько необычных праздников. Пока по всему миру отмечают день прогулки и детского футбола, в православных храмах почитают Пименовскую икону Божией матери, а в народе пропалывают поле от сорняков на день Лариона. О том, какие праздники отмечают 19 июня 2025 — в материале URA.RU.
Международные праздники 19 июня 2025.
Всемирный день детского футбола.
Всемирный день детского футбола — это праздник, посвященный юным спортсменам и популяризации футбола среди детей во всем мире. Основная цель праздника — привлечь детей к занятиям спортом, сформировать у них любовь к активному образу жизни и командному духу. В этот день проводятся спортивные мероприятия, турниры, мастер-классы и встречи с известными футболистами.
Международный день прогулки.
Во всем мире 19 мая принято гулять как можно дольшеФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
Международный день прогулки отмечается ежегодно 19 июня и направлен на популяризацию здорового образа жизни. Главная идея праздника — напомнить о пользе прогулок для физического и психического здоровья человека. В этот день люди по всему миру стараются больше времени проводить на свежем воздухе, гулять в парках и на природе.
Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.
Этот международный день учрежден Организацией Объединенных Наций в 2015 году и отмечается ежегодно 19 июня. Его главная цель — привлечь внимание общества к проблеме сексуального насилия в условиях вооруженных конфликтов и войн. В этот день проходят конференции, дискуссии, акции и просветительские мероприятия, направленные на защиту жертв насилия, предотвращение подобных преступлений и оказание помощи пострадавшим.
День кота Гарфилда.
День кота Гарфилда отмечается ежегодно в честь знаменитого персонажа комиксов и мультфильмов — ленивого рыжего кота Гарфилда. Именно в этот день в 1978 году впервые появился комикс с обаятельным героем. Праздник стал популярным среди поклонников Гарфилда во всем мире.
Православные праздники 19 июня 2025.
День Пименовской иконы Божией Матери.
Празднование Пименовской иконы Божией Матери совершается 19 июняФото: Илья Московец © URA.RU.
Пименовская икона Божией Матери — почитаемый православный образ, известный своими чудесами и исцелениями. Впервые икона упоминается в XVI веке. В Книге Степенного царского родословия отмечается, что образ был установлен у тяжелобольного купца Тютрума. Однажды у иконы отслужили молебен, после чего она начала мироточить — и купец тут же исцелился.
Празднование Пименовской иконы Божией Матери совершается 19 июня. Сегодня она находится в Третьяковской галерее в Москве. Верующие обращаются к иконе с молитвами о помощи, исцелении болезней, защите от бед и несчастий.
День памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.
19 июня Православная Церковь чтит память преподобного Виссариона Египетского — святого подвижника, жившего в IV-V веках. Преподобный Виссарион прославился строгой аскетической жизнью, глубоким смирением и многочисленными чудесами. Он провел много лет в молитве и посте в египетской пустыне, наставляя людей и помогая нуждающимся. В этот день верующие вспоминают его подвиги, обращаются к нему с молитвой о духовном укреплении, помощи в трудных жизненных обстоятельствах и исцелении.
Народный праздник 19 июня 2025.
В народе на День Лариона было принято вырывать сорную траву с полейФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В народном календаре 19 июня отмечали день Лариона — вспоминая о преподобном Иларионе Далматском. На праздник крестьяне выходили в поле, чтобы очистить его от сорняков. В народе говорили: «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон». Считалось, что если вовремя не прополоть посевы, сорняки погубят урожай и оставят семью без хлеба. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», приговаривали люди, выполняя эту трудную работу.
Однако пололи землю не в любое время: делать это следовало лишь на убывающей луне. Согласно поверью, прополка при полной луне не приносила пользы: сорная трава быстро отрастала снова, даже если ее вырывали на праздник.
Знаменитости, родившиеся 19 июня:
Блез Паскаль (1623−1662) — знаменитый французский математик, физик, философ и писатель. Джеймс I (1566−1625) — король Англии и Шотландии. Аун Сан Су Чжи (род. 1945) — политический деятель Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира. Зои Салдана (род. 1978) — американская актриса, известная по фильмам «Аватар», «Стражи Галактики», «Звездный путь».Пол Дано (род. 1984) — американский актер, режиссер и сценарист. Наталья Селезнева (род. 1945) — советская и российская актриса театра и кино; народная артистка Российской Федерации.