От дня детского футбола до праздника Гарфилда: что отмечают 19 июня 2025

В народном календаре 19 июня отмечали день Лариона — вспоминая о преподобном Иларионе Далматском. На праздник крестьяне выходили в поле, чтобы очистить его от сорняков. В народе говорили: «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон». Считалось, что если вовремя не прополоть посевы, сорняки погубят урожай и оставят семью без хлеба. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», приговаривали люди, выполняя эту трудную работу.