Техно-опера, маяк и 15 новых объектов — что будет на «Стенограффии-2025» в Екатеринбурге

Этим летом в Екатеринбурге появятся 15 новых арт-объектов в рамках фестиваля STENOGRAFFIA. Об этом рассказали организаторы проекта.
Новые работы создадут такие художники и команды, как SPEKTR, Мансур Зияев, Кирилл Бжедугов, Ирина Воронина. Кроме того, появятся и новые авторы — Владислав Дакес, Валентин Бобров. Ожидается, что фестиваль посетят художники не только из России, но и из Франции, Швейцарии, Германии и Португалии.
Команда фестиваля планирует уделить особое внимание восстановлению муралов прошлых лет и линии Street art line, которая их объединяет. Акцентом станут коллаборации с другими проектами: уже готова совместная работа с фондом «Новая жизнь» и региональным центом СПИДа, посвященная памяти погибших от ВИЧ. Эскиз проекта подготовила художница из Москвы Анастасия Вокина.
В рамках фестиваля на острове Маленький зажгут маяк, а в честь 80-летия Победы пройдет акция «Стена благодарности». В этом же году будет реализован проект «Город, открытый для художников» совместно с мэрией и девелоперскими компаниями по предоставлению поверхностей для авторов. В Екатеринбурге пройдет второй техно-арт-фестиваль «Прогресс-25» совместно с Techno Room Community, на котором выступят 30 диджеев со всей России. Также гостей фестиваля ждет знакомство с техно-оперой Виктора Аргонова «СССР 2032».