Техно-опера, маяк и 15 новых объектов — что будет на «Стенограффии-2025» в Екатеринбурге

В рамках фестиваля на острове Маленький зажгут маяк, а в честь 80-летия Победы пройдет акция «Стена благодарности». В этом же году будет реализован проект «Город, открытый для художников» совместно с мэрией и девелоперскими компаниями по предоставлению поверхностей для авторов. В Екатеринбурге пройдет второй техно-арт-фестиваль «Прогресс-25» совместно с Techno Room Community, на котором выступят 30 диджеев со всей России. Также гостей фестиваля ждет знакомство с техно-оперой Виктора Аргонова «СССР 2032».