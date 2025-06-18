В Астрахани модернизируют производство новых видов осетровых

АСТРАХАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Ученые кафедры аквакультуры и водных биоресурсов Астраханского государственного технического университета (АГТУ) совместно с местными рыбоводческими хозяйствами намерены модернизировать технологию интродукции и акклиматизации в товарное осетроводство новых быстрорастущих гибридов с калугой. Это может изменить данную подотрасль российского коммерческого рыбного хозяйства, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В Астраханской области приступили к формированию новой точки роста российской товарной аквакультуры. Ключевую роль в проекте играет лаборатория “Осетроводство и перспективные объекты аквакультуры” АГТУ под руководством Сергея Пономарева. Ученые университета разрабатывают комплексные решения для работы с гибридами: от рекомендаций по питанию и использованию специализированных кормов до внедрения инновационной УЗИ-диагностики зрелости гонад. В сотрудничестве с учеными рыбоводы ведут исследования и разрабатывают инновационные подходы к выращиванию и содержанию гибридов, в том числе и на основе методик и кормов, созданных в вузе», — сказали в пресс-службе.
В проекте задействованы выпускники АГТУ, которые возглавляют ключевые предприятия рыбной отрасли России. Новые гибриды, которых изучают и интродуцируют в практику ученые, демонстрируют успешные показатели. Если русский осетр при естественном температурном режиме созревает через 10−12 лет, белуга — через 16−20 лет, то новые гибриды готовы давать икру уже через 4−5 лет. При этом они сохраняют крупный размер и высокое качество икры, характерное для калуги.
Реализация проекта может стать прорывом для коммерческого рыбоводства, поскольку «скороспелые» гибриды, которые вырастают крупными и дают ценную икру, могут приносить существенный доход. «Китайцы используют наши гибриды, но мы идем дальше — создаем собственные технологии их разведения, кормления и выращивания», — цитирует руководителя лаборатории, доктора биологических наук Сергея Пономарева пресс-служба.
В планах ученых вуза — подача грантовых заявок для развития этого перспективного направления, развитие линейки высокоэнергетических кормов для гибридов и дальнейшее расширение научных исследований.