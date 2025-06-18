В Астрахани модернизируют производство новых видов осетровых

«В Астраханской области приступили к формированию новой точки роста российской товарной аквакультуры. Ключевую роль в проекте играет лаборатория “Осетроводство и перспективные объекты аквакультуры” АГТУ под руководством Сергея Пономарева. Ученые университета разрабатывают комплексные решения для работы с гибридами: от рекомендаций по питанию и использованию специализированных кормов до внедрения инновационной УЗИ-диагностики зрелости гонад. В сотрудничестве с учеными рыбоводы ведут исследования и разрабатывают инновационные подходы к выращиванию и содержанию гибридов, в том числе и на основе методик и кормов, созданных в вузе», — сказали в пресс-службе.