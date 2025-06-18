Минобразования: ИП не смогут работать в дошкольном образовании с 1 сентября 2025

— Не обращались на предмет получения лицензии для осуществления образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Это говорит о том, что фактически за три года ни один индивидуальный предприниматель не смог выполнить те требования, которые предъявляются для того, чтобы осуществлять эту программу, — обратил внимание Андрей Иванец.