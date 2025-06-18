Минобразования: ИП не смогут работать в дошкольном образовании с 1 сентября 2025

Минобразования Беларуси сообщило, что ИП не смогут работать в дошкольном образовании с 1 сентября 2025 года. Подробности озвучил министр образования Андрей Иванец, пишет БелТА.
Глава Минобразования пояснил, почему ИП с 1 сентября не будут реализовывать учебные программы дошкольного образования. По его словам, после вступления в силу закона о лицензировании с 1 сентября 2022 года не поступало ни одной заявки в лицензирующие органы от индивидуальных предпринимателей.
— Не обращались на предмет получения лицензии для осуществления образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Это говорит о том, что фактически за три года ни один индивидуальный предприниматель не смог выполнить те требования, которые предъявляются для того, чтобы осуществлять эту программу, — обратил внимание Андрей Иванец.
Министр образования уточнил, что во многом указанная норма Кодекса об образовании лишь формализует то, что сегодня в Беларуси осуществлять указанные программы могут как государственные, так и частные учреждения об образовании, однако ИП к ним не относятся. Он заметил, что все закономерно.
— Мы прекрасно понимаем, что наличие педагогического коллектива, имеющего соответствующее образование, соответствующих площадей, которые отвечают санитарным, противопожарным нормам, нормам безопасности пребывания наших детей в учреждении, а также обеспечение необходимых условий для дневного нахождения, питания и послеобеденного сна под силу выполнить только юридическим лицам, которые не относятся к индивидуальным предпринимателям, — акцентировал внимание глава Минобразования Беларуси.
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