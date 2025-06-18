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«Динамо» хочет оформить сделку по Сергееву с «Крыльями» в ближайшее время

Появились сведения о встрече руководства столичного клуба с представителями самарской команды.

Появились сведения о встрече руководства столичного клуба с представителями самарской команды.

Ранее писали, что стороны вели активные переговоры по 30-летнему нападающему «зелено-бело-синих». Напомним, форвард вернулся в «Крылья Советов» осенью прошлого года из Санкт-Петербурга.

В прошлом сезоне РПЛ выходил на поле в 23 матчах. Всего — 2035 минут. За это время забил девять мячей.

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщает, что москвичи уже встречались с волжанами. Сделку хотят закрыть в ближайшее время.

До этого рассказывали, почему Магомед Адиев может покинуть «Крылья».

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