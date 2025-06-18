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Зачем глава ЛБИ Екатерина Мизулина приехала в Хабаровск?

В среду, 18 июня, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прибыла в Хабаровск, где проводит встречу с молодежью.

Источник: legion-media

Мероприятие проходит в городском дворце культуры. Подробнее — в материале hab.aif.ru.

Какая тематика у встреч?

Формат встречи с Екатериной Мизулиной предполагает живое общение: тематика выступления формируется на основе вопросов из зала. Накануне активность проявили студенты юридических факультетов, поэтому обсуждались правовые аспекты регулирования интернета, защита частной информации и вопросы онлайн-безопасности. Основной акцент был сделан на правовом просвещении молодёжи и профилактике сетевых угроз.

«Работаем до последнего пришедшего подростка или студента!» — отметила глава ЛБИ в своём Telegram-канале «Екатерина Мизулина 2.0».

Что за конкурс предшествовал встрече?

Накануне визита Мизулина анонсировала конкурс, в котором могли принять участие юные жители Хабаровского края. Участникам предлагалось записать короткое видео о достопримечательностях региона. Видео принимались через специального бота в Telegram до 23:00 предыдущего дня.

Сегодня глава ЛБИ лично общается с победителями за кулисами мероприятий. Также блогеры, чьи «кружочки» она отметила как лучшие, получат фирменный мерч.

Какие меры безопасности предусмотрены на встрече?

Организаторы мероприятия заранее предупредили о правилах поведения в зале. Вход и выход на сцену регулируется централизованно, участники проходят по группам — не более восьми человек. На месте работают волонтёры, готовые помочь с фотографированием. Школьникам младших классов предоставлен приоритетный проход. В целях безопасности все подарки и личные вещи досматриваются, возможна временная сдача сумок. Для всех участников предусмотрена возможность получить открытку с автографом.

Где ещё была Мизулина на Дальнем Востоке?

Визит в Хабаровск стал продолжением дальневосточного тура Екатерины Мизулиной. Ранее она побывала во Владивостоке, где провела аналогичную встречу и конкурс среди молодых блогеров. Кроме того, сразу после прибытия в город она развенчала фейк о якобы готовящейся в России блокировке Telegram.

«Это пока лишь слухи. Пусть и останется слухами», — отмечалось в заявлении.