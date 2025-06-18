Зачем глава ЛБИ Екатерина Мизулина приехала в Хабаровск?

Организаторы мероприятия заранее предупредили о правилах поведения в зале. Вход и выход на сцену регулируется централизованно, участники проходят по группам — не более восьми человек. На месте работают волонтёры, готовые помочь с фотографированием. Школьникам младших классов предоставлен приоритетный проход. В целях безопасности все подарки и личные вещи досматриваются, возможна временная сдача сумок. Для всех участников предусмотрена возможность получить открытку с автографом.