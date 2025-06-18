В Петербурге наблюдаются сбои в работе мобильного интернета

Информация о перебоях поступает и из других районов города, в том числе центра.
Downdetector фиксирует сбои у четверки мобильных операторов сегодня после 6 часов утра. Больше всего жалоб из Петербурга и Ленобласти — у Т2 (бывший Tele2).
В Петербурге с 18 по 21 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Президент Владимир Путин выступит в пятницу, 20 июня. Администрация Петербурга попросила петербуржцев минимизировать поездки на личных машинах в дни форума. С 17 по 23 июня на ЗСД прогнозируют повышенную нагрузку в связи с движением машин участников и гостей ПМЭФ, в том числе спецтранспорта, возможны кратковременные ограничения, вводимые профильными государственными органами. На некоторых участках ЗСД и других магистралей временно запрещают движение грузовиков. Аэропорт Пулково также попросил горожан учесть контекст и приезжать на свои рейсы заранее.