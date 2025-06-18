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В Петербурге наблюдаются сбои в работе мобильного интернета

Жители Петербурга утром 18 июня сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большая часть жалоб приходит из юго-западных районов, в частности из Красносельского, Стрельны. По словам читателей «Фонтанки», мобильного интернета там нет со вчерашнего вечера.

Источник: Freepik

Информация о перебоях поступает и из других районов города, в том числе центра.

Downdetector фиксирует сбои у четверки мобильных операторов сегодня после 6 часов утра. Больше всего жалоб из Петербурга и Ленобласти — у Т2 (бывший Tele2).

У «МегаФона» наш регион по количеству жалоб уступает только Калмыкии, у «Билайна» — Калмыкии и Смоленской области, у МТС входит в четверку проблемных регионов.

В Петербурге с 18 по 21 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Президент Владимир Путин выступит в пятницу, 20 июня. Администрация Петербурга попросила петербуржцев минимизировать поездки на личных машинах в дни форума. С 17 по 23 июня на ЗСД прогнозируют повышенную нагрузку в связи с движением машин участников и гостей ПМЭФ, в том числе спецтранспорта, возможны кратковременные ограничения, вводимые профильными государственными органами. На некоторых участках ЗСД и других магистралей временно запрещают движение грузовиков. Аэропорт Пулково также попросил горожан учесть контекст и приезжать на свои рейсы заранее.