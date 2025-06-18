Страшные остановки: власти наконец-то займутся проблемой, о которой давно говорят пассажиры

После проверки выяснилось, что более 2 800 остановок по всей стране не соответствуют установленным нормам и стандартам. Жалобы поступают буквально на всё: от отсутствия элементарного освещения до того, что некоторые остановки — это просто открытое место посреди улицы без малейшей защиты от жары, ветра или дождя.