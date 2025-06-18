Страшные остановки: власти наконец-то займутся проблемой, о которой давно говорят пассажиры

После проверки выяснилось, что более 2 800 остановок по всей стране не соответствуют установленным нормам и стандартам. Жалобы поступают буквально на всё: от отсутствия элементарного освещения до того, что некоторые остановки — это просто открытое место посреди улицы без малейшей защиты от жары, ветра или дождя.
На что жалуются люди?
Одна из самых распространённых проблем — отсутствие укрытия. У многих павильонов три стороны вообще не оборудованы защитными стенами. В жару там невозможно укрыться от солнца, зимой — от ветра и снега.
Немало возмущений вызвали и торговые точки, захватившие остановки. Вместо того чтобы пассажиры могли спокойно ожидать транспорт, они вынуждены ютиться где-то сбоку, пока всё остальное пространство занимает киоск с чипсами или микромагазин.
Кроме того, люди с инвалидностью по-прежнему не могут комфортно пользоваться общественным транспортом — пандусов нет, а подходы к остановкам часто разбиты.
Что требует стандарт?
Комитет напомнил, что все автобусные остановки в стране должны соответствовать установленному государственному стандарту. Согласно документу, залы ожидания должны обеспечивать защиту от непогоды — для этого предусмотрено, что их конструкции с трёх сторон закрываются специальными ограждениями. В часы пик площадь остановки должна позволять комфортное пребывание людей, исходя из расчёта не менее одного квадратного метра на каждые четыре пассажира.
Для людей с ограниченными возможностями предусматривается обязательное наличие специальных пандусов. Также остановка должна быть оборудована скамейками — как минимум одна на каждые десять квадратных метров зала ожидания.
Особое внимание уделено вопросу безопасности и комфорту: торговые точки не должны размещаться внутри зала ожидания. Территория остановки должна быть освещена, а контейнеры для мусора располагаться как внутри, так и снаружи павильона. Информационное обеспечение пассажиров обеспечивается наличием указателей маршрутов и названия остановки. Для удобства и безопасности граждан должны быть предусмотрены асфальтированные дорожки для подхода и площадки под самим павильоном.
А что теперь?
Комитет уже направил рекомендации Министерству транспорта и областным хокимиятам: устранить выявленные нарушения и привести остановки в порядок.
Однако пока это всё только на бумаге. Станет ли эта проверка поворотной точкой в вопросе комфорта и безопасности пассажиров, покажет практика. Одно очевидно — тысячи остановок по всей стране нуждаются в срочной модернизации.