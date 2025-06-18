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Пашинян уволил главу Службы национальной безопасности Армении Абазяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял с должности директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армена Абазяна. Соответствующий указ был опубликован в среду, 18 июня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял с должности директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армена Абазяна. Соответствующий указ был опубликован в среду, 18 июня.

Абазян занимал пост главы СНБ с 2020 года.

Исполняющим обязанности директора станет замглавы СНБ Андраник Симонян, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Армении.

До этого Пашинян заявил, что может инициировать изменения в Конституции, если суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. По словам политика, он не собирается упускать шанс на мирное разрешение конфликта. При этом Пашинян еще 19 марта заявил о готовности поставить свою подпись под мирным договором с Азербайджаном.

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян ранее ответил на критику по поводу дорогой обуви, посоветовав «поискать украденное в трусах». Пашинян тогда же раскритиковал бывших президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочеряна, назвав их «полумертвыми». Он сделал это заявление в ответ на их публичный спор о том, кто способствовал его приходу к власти в 2018 году.