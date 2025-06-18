Пашинян уволил главу Службы национальной безопасности Армении Абазяна

До этого Пашинян заявил, что может инициировать изменения в Конституции, если суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. По словам политика, он не собирается упускать шанс на мирное разрешение конфликта. При этом Пашинян еще 19 марта заявил о готовности поставить свою подпись под мирным договором с Азербайджаном.