Большой полёт. В аэропорту Челябинска появится новый терминал

Эти и другие вопросы обсудил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время встречи с руководством компании «Новапорт Холдинг».
Строить начнут через три года
Главными темами стали проектирование нового терминала международных воздушных линий в аэропорту Челябинска, ход работ по модернизации аэропорта Магнитогорска, расширение региональных авиаперевозок.
«Мы с вами продолжаем активную работу по развитию инфраструктуры. Принято принципиальное решение, что в Челябинске настало время строить новый международный терминал, — сказал Алексей Текслер. — Есть перспективы развития действующего пассажирского терминала, который работает на внутренних рейсах. Отдельно хочу отметить развитие приаэропортовой территории. Знаю, что работы уже активно ведутся: замена асфальтового покрытия, озеленение, в целом благоустройство. Есть планы установки самолёта как элемента благоустройства приаэродромной площади. Это направление тоже призвано развивать наши перевозки. Потому что в этом вопросе мелочей не бывает, всё должно быть сбалансировано».
Добавим, что, как стало известно, на площади перед аэропортом установят ТУ-134 — в память об авиаторах.
По словам генерального директора компании «Новапорт Холдинг» Евгения Янкилевича, площадь нового терминала международных авиалиний составит около 14 тыс. квадратных метров. Проектирование займёт полтора года, а строительно-монтажные работы — три года.
Запуск терминала позволит увеличить пропускную способность аэропорта, повысит качество обслуживания пассажиров, что придаст новый импульс развитию региона, новым деловым контактам и туристическим поездкам.
«Мы подготовили проектные решения, которые берут за основу существующий терминал внутренних перевозок и развивают его, создавая единую технологическую территорию обслуживания пассажиров. При этом архитектурная доминанта здания с его шпилем будет сохранена», — пояснил Евгений Янкилевич и поблагодарил губернатора за поддержку гражданской авиации.
Как развивают маршрутную сеть.
Обсуждали также модернизацию аэропорта в Магнитогорске.
«Мы включили проект в заявку на привлечение денег в Фабрику проектного финансирования, — сообщил генеральный директор. — Проект был поддержан председателем Правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным. Идёт второй этап завершения проектных работ, прохождение главной экспертизы. Мы рассчитываем начать строительство в этом году. Кроме этого, мы посмотрели состояние топливозаправочного комплекса и пришли к мнению о необходимости его реконструкции».
Уделили внимание и развитию маршрутной сети. Губернатор напомнил, что недавно открыли дополнительный рейс из Челябинска в Минск, а по маршруту Сочи-Челябинск начал летать широкофюзеляжный самолёт, вмещающий до 360 пассажиров.
«Мы продолжим работу по субсидированию рейсов, — заверил Алексей Текслер. — Помимо имеющейся федеральной программы разработали собственную региональную нормативную базу. Готовы максимально расширять полётную программу из аэропортов Челябинска и Магнитогорска по востребованным маршрутам».