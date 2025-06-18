Большой полёт. В аэропорту Челябинска появится новый терминал

«Мы с вами продолжаем активную работу по развитию инфраструктуры. Принято принципиальное решение, что в Челябинске настало время строить новый международный терминал, — сказал Алексей Текслер. — Есть перспективы развития действующего пассажирского терминала, который работает на внутренних рейсах. Отдельно хочу отметить развитие приаэропортовой территории. Знаю, что работы уже активно ведутся: замена асфальтового покрытия, озеленение, в целом благоустройство. Есть планы установки самолёта как элемента благоустройства приаэродромной площади. Это направление тоже призвано развивать наши перевозки. Потому что в этом вопросе мелочей не бывает, всё должно быть сбалансировано».