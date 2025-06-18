Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми наборами для пикника

Ранее в России наблюдалось снижение цен на отдельные продукты, входящие в потребительскую корзину, например, на огурцы и помидоры, а также на плодоовощную продукцию в целом, согласно отчету Росстата за май 2025 года. В то же время отмечался рост стоимости некоторых других товаров и услуг. Такие колебания цен влияют на общую доступность минимального набора для пикника, что отражается в сравнительных международных исследованиях.