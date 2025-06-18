В России с 1 июля повышают тарифы ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки

Установка счетчиков и замена ламп поможет сэкономить на оплате ЖКХ.
В России с 1 июля 2025 года произойдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги — в среднем по стране они подорожают на 11,9%. Несмотря на это, граждане могут сэкономить на оплате ЖКХ, если будут внимательнее к расходам и воспользуются мерами поддержки. В материале URA.RU собраны способы экономии — от перерасчета в пустой квартире до установки счетчиков и получения субсидий.
Что именно подорожает и на сколько?
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Повышение тарифов затронет практически все основные коммунальные услуги: отопление, водоснабжение, водоотведение, газ и электричество, а также обращение с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Это обязательные позиции в квитанциях, от которых отказаться нельзя. Рост цен будет неравномерным по регионам, но в среднем индекс составит почти 12%.
На оплату ЖКУ дают больше времени.
Госдума приняла закон, который немного упростит жизнь россиян: крайний срок оплаты коммуналки перенесли с 10 на 15 число месяца, а платежные документы теперь обязаны направлять до 5-го числа (ранее — с 1-го). Это позволит тем, кто получает зарплату после 10-го, оплачивать счета вовремя и не попадать на пени.
Также закон вводит обязательное размещение в ГИС ЖКХ информации об исполнительных производствах по долгам за коммуналку — это повысит прозрачность работы приставов. Однако есть и риски: управляющие компании и ресурсоснабжающие организации теперь позже получат деньги и будут иметь меньше времени на сверку платежей. Это может привести к сбоям и росту задолженности, предупреждают эксперты.
Способы экономии: советы экспертов.
Отказ от ненужных услуг.
По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, в квитанциях часто встречаются необязательные услуги, такие как радиоточка или домашний телефон, о которых жильцы могут не знать. «Отказ от них — это экономия бюджета», — пояснил депутат. Финансовый консультант Татьяна Волкова в беседе с Lenta.ru советует изучить квитанции и отключить неиспользуемые сервисы, например, кабельное ТВ или навязанные услуги связи, которые могут стоить сотни рублей ежемесячно.
Установка счетчиков.
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Коммерческий директор компании «Теплоком» Степан Стаканчиков (NEWS.ru) подчеркивает важность общедомовых (ОДПУ) и индивидуальных счетчиков. «Без ОДПУ плата начисляется по нормативам, которые часто завышены. Индивидуальные счетчики позволяют платить за фактическое потребление, экономя до 30%», — отметил он. Счетчики окупаются за один-два года, особенно на воде и отоплении. Татьяна Волкова добавила, что водосчетчики сокращают расходы на несколько тысяч рублей ежегодно. Для установки нужно обратиться в УК или к лицензированному специалисту, который опломбирует приборы.
Стаканчиков также указал, что ОДПУ помогают выявлять утечки и ошибки в расчетах, а автоматические устройства минимизируют необходимость ручной передачи данных. Однако он предупредил: «Без грамотной эксплуатации УК счетчики не дадут максимальной экономии».
Энергосберегающие технологии.
Колунов рекомендует заменить лампы накаливания на светодиодные, которые в 10 раз энергоэффективнее. «Затраты на электричество можно сократить в 2−4 раза», — сказал он. Волкова советует обновить бытовую технику до моделей класса A+++, особенно холодильники и стиральные машины — они потребляют меньше энергии. Колунов также отметил, что посудомоечные машины используют в два-три раза меньше воды, чем ручная мойка, окупаясь за пару лет. Отключение приборов от сети в режиме ожидания также снижает расходы.
Перерасчет при отсутствии хозяев.
Проверенный способ сэкономить — установка индивидуальных счетчиковФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Если квартира пустует более пяти дней и нет счетчиков, можно оформить перерасчет за воду, газ, электричество, водоотведение и ТКО. В МосОблЕИРЦ пояснили, что для этого нужно подать заявление в клиентский офис или через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», приложив документы (билеты, брони отеля). Например, при начислении 600 рублей за ТКО для двух жильцов, если один отсутствовал 20 дней, сумма уменьшится на 200 рублей. При наличии счетчиков достаточно передавать показания (не нули) через сайт, приложение или по телефону 8−499−444−01−00.
Льготы и субсидии для уязвимых категорий.
Компенсации за капремонт.
Пенсионерам старше 70 лет, живущим одиноко или с другими пенсионерами, положена компенсация 50% расходов на капремонт. После 80 лет компенсация увеличивается до 100%. Для оформления нужно подать заявление в МФЦ или через «Госуслуги».
Скидки для инвалидов.
Инвалиды всех групп и семьи с детьми-инвалидами получают скидку 50% на воду, газ, электричество, канализацию и топливо (в домах без центрального отопления). Инвалидам I и II групп по зрению бесплатно устанавливают радиоточку и стационарный телефон.
Субсидии на ЖКУ.
Пенсионеры могут снизить платежи за жилищно-коммунальные услуги за счет различных норм соцподдержкиФото: Илья Московец © URA.RU.
Если расходы на ЖКУ превышают установленный региональный порог доходов (22% на федеральном уровне, 10% в Москве, 14% в Санкт-Петербурге), можно оформить субсидию. Для этого нужны паспорта, справки о доходах, квитанции и выписка из домовой книги. Заявление подается в МФЦ или на «Госуслугах». Размер субсидии зависит от доходов, площади жилья и состава семьи.
Региональные льготы.
Регионы устанавливают дополнительные льготы. В Москве одинокие пенсионеры освобождены от платы за вывоз мусора, в Санкт-Петербурге пенсионеры с большим стажем платят за ЖКУ вдвое меньше. В Татарстане сельские учителя и врачи получают 100-процентную компенсацию, а в Свердловской области пенсионерам старше 65 лет дают скидку 25% на газ и электричество.
Контроль за начислениями.
Волкова и Стаканчиков советуют регулярно проверять квитанции на ошибки. Если начисления вызывают вопросы, можно подать обращение в УК через «Госуслуги Дом», требуя разъяснений и перерасчета. Жилищный кодекс РФ защищает права жильцов в таких случаях. Стаканчиков добавил, что мониторинг ОДПУ помогает контролировать работу УК и выявлять завышенные начисления.