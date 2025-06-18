В России с 1 июля повышают тарифы ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки

Если квартира пустует более пяти дней и нет счетчиков, можно оформить перерасчет за воду, газ, электричество, водоотведение и ТКО. В МосОблЕИРЦ пояснили, что для этого нужно подать заявление в клиентский офис или через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», приложив документы (билеты, брони отеля). Например, при начислении 600 рублей за ТКО для двух жильцов, если один отсутствовал 20 дней, сумма уменьшится на 200 рублей. При наличии счетчиков достаточно передавать показания (не нули) через сайт, приложение или по телефону 8−499−444−01−00.