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Средства ПВО Ирана сбили израильский военный самолёт над Варамином

Детали случившегося изучают военные и сотрудники спецслужб.

Источник: Аргументы и факты

Иранские системы противовоздушной обороны сбили самолёт ВВС Израиля над городом Варамин, который находится к юго-востоку от Тегерана. Об этом сообщает издание Mehr со ссылкой на представителя администрации города Хосейна Аббаси.

«Служба безопасности и военные изучают детали инцидента, в ближайшее время будет объявлена дополнительная информация», — рассказал Аббаси.

Ранее сообщалось, что средства ПВО Ирана сбили военный самолёт Израиля в провинции Чехармехаль и Бахтиария. По данным Mehr пилот успел катапультироваться, ведутся его поиски.

Накануне верховный лидер Ирана Али Хаменеи на фоне обосрения конфликта сна Ближнем Востоке заявил о «начале битвы».