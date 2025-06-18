Средства ПВО Ирана сбили израильский военный самолёт над Варамином

Иранские системы противовоздушной обороны сбили самолёт ВВС Израиля над городом Варамин, который находится к юго-востоку от Тегерана. Об этом сообщает издание Mehr со ссылкой на представителя администрации города Хосейна Аббаси.
«Служба безопасности и военные изучают детали инцидента, в ближайшее время будет объявлена дополнительная информация», — рассказал Аббаси.
Ранее сообщалось, что средства ПВО Ирана сбили военный самолёт Израиля в провинции Чехармехаль и Бахтиария. По данным Mehr пилот успел катапультироваться, ведутся его поиски.
Накануне верховный лидер Ирана Али Хаменеи на фоне обосрения конфликта сна Ближнем Востоке заявил о «начале битвы».