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МЧС назвало самые пожароопасные регионы Беларуси

МЧС сказало, какие регионы Беларуси являются самыми пожароопасными.

Источник: Комсомольская правда

МЧС назвало самые пожароопасные регионы Беларуси. Подробности озвучил начальник государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «Авиация» Министерства по чрезвычайным ситуациям Тадеуш Курсевич, пишет Sputnik.by.

— Основные пожары происходят по Полесью — это наш юг республики, который начинается с юга Минской области и все на юг — это Солигорск, Слуцк и туда вниз: Мозырь — очень много пожаров, — обратил внимание представитель МЧС.

По словам Курсевича, практически каждый год пожары возникают на Ольманских болотах. Вместе с тем он добавил, что в 2025 году пожары были зафиксированы на северо-западе страны — в Лиде. Специалист заметил, что подобное для указанного региона не характерно.

Начальник государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «Авиация» обратил внимание, что в 2025 году первые пожары случились в январе. Он пояснил, что, к сожалению, климат меняется и на сегодня ситуация лишь ухудшается, работы все больше.

Ранее в Слонимском районе помощник вальщика леса спровоцировал крупный пожар, причинив ущерб на 168 000 рублей: «Признался, что курил и бросал окурки на землю».

Тем временем в Минске щенок проехал на трамвае полгорода, потерявшись во время прогулки.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал белорусам про дождливую неделю с 16 по 22 июня.