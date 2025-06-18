МЧС назвало самые пожароопасные регионы Беларуси. Подробности озвучил начальник государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «Авиация» Министерства по чрезвычайным ситуациям Тадеуш Курсевич, пишет Sputnik.by.
— Основные пожары происходят по Полесью — это наш юг республики, который начинается с юга Минской области и все на юг — это Солигорск, Слуцк и туда вниз: Мозырь — очень много пожаров, — обратил внимание представитель МЧС.
По словам Курсевича, практически каждый год пожары возникают на Ольманских болотах. Вместе с тем он добавил, что в 2025 году пожары были зафиксированы на северо-западе страны — в Лиде. Специалист заметил, что подобное для указанного региона не характерно.
Начальник государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «Авиация» обратил внимание, что в 2025 году первые пожары случились в январе. Он пояснил, что, к сожалению, климат меняется и на сегодня ситуация лишь ухудшается, работы все больше.
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