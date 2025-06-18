Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоопарке Ростова в семье винторогих козлов пополнение

В Ростовском зоопарке родились винторогие козлята.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовском зоопарке у редких винторогих козлов (мархуров) появилось потомство. Очаровательные кадры малышей сотрудники опубликовали 17 июня на официальной странице Зоосада.

Новорожденные мархурчики ведут себя как настоящие дети. Малыши с любопытством исследуют мир, резвятся. Новые жители зоопарка уже стали настоящими любимцами у ростовчан. По словам сотрудников, малыши здоровы, активны и чувствуют себя хорошо.

Интересный факт: взрослые особи достигают 1,7 метра в длину и весят до 90 кг. Особенно впечатляют рога самцов — они могут вырастать до 1,5 метров. У самок рожки поменьше — всего 20−30 см.

Подпишись на нас в Telegram.