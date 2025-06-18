В зоопарке Ростова в семье винторогих козлов пополнение

В Ростовском зоопарке у редких винторогих козлов (мархуров) появилось потомство. Очаровательные кадры малышей сотрудники опубликовали 17 июня на официальной странице Зоосада.
Новорожденные мархурчики ведут себя как настоящие дети. Малыши с любопытством исследуют мир, резвятся. Новые жители зоопарка уже стали настоящими любимцами у ростовчан. По словам сотрудников, малыши здоровы, активны и чувствуют себя хорошо.
Интересный факт: взрослые особи достигают 1,7 метра в длину и весят до 90 кг. Особенно впечатляют рога самцов — они могут вырастать до 1,5 метров. У самок рожки поменьше — всего 20−30 см.
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