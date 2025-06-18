В зоопарке Ростова в семье винторогих козлов пополнение

Новорожденные мархурчики ведут себя как настоящие дети. Малыши с любопытством исследуют мир, резвятся. Новые жители зоопарка уже стали настоящими любимцами у ростовчан. По словам сотрудников, малыши здоровы, активны и чувствуют себя хорошо.