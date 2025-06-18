Почта России напоминает пермякам: во время путешествия часть багажа можно отправить почтой

Отправить багаж почтой — такой способ во время путешествия выбирают всё большее число жителей Пермского края. Очень удобно отправить посылкой в место отдыха предметы, которые нельзя взять с собой в ручную кладь в самолёт, или отправить лишние личные вещи домой.