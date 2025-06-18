Почта России напоминает пермякам: во время путешествия часть багажа можно отправить почтой

Отправить багаж почтой — такой способ во время путешествия выбирают всё большее число жителей Пермского края. Очень удобно отправить посылкой в место отдыха предметы, которые нельзя взять с собой в ручную кладь в самолёт, или отправить лишние личные вещи домой.
В период летних отпусков жители Перми, Березников, Красновишерска, Кудымкара и Лысьвы чаще остальных пересылают почтой посылки, чтобы путешествовать без багажа. В основном это летний гардероб или объёмные лёгкие вещи: авторские ручные изделия, пластмассовые игрушки и местные сувениры, которые не помещаются вручную кладь.
Для того чтобы путешествие прошло комфортно, а процесс оформления и получения посылок был быстрым, удобным и безопасным, Почта России напоминает:
1) Вес простой посылки, которая поступит в почтовое отделение, не должен превышать 20 кг, а сумма трёх измерений сторон — 300 см. Если оформить курьерскую посылку с доставкой на дом, то вес такой посылки может достигать 31,5 кг;
2) Надо правильно упаковать посылку, чтобы предметы не перемещались внутри упаковки; упаковка должна плотно закрываться, и на ней должно быть место для нанесения адреса. Приобрести упаковку можно самостоятельно или в почтовом отделении;
3) Выберите дополнительные опции: хрупкие вещи отправляйте с пометкой «Осторожно», а также закажите SMS-уведомление о прибытии отправления в отделение и вручении адресату;
4) Обязательно ознакомьтесь со списком предметов, ограниченных к пересылке. В посылке (внутри России) можно отправить аэрозоли, жидкости, но запрещено пересылать ядовитые растения, а также скоропортящиеся продукты. Полный список ограничений можно посмотреть на сайте Почты России;
5) При оформлении посылки отправитель может воспользоваться почтовым калькулятором на сайте Почты. Он поможет рассчитать приемлемые сроки доставки и сориентирует по стоимости отправления;
6) Оформляя посылку онлайн — на сайте или в мобильном приложении, отправитель получает бонусы, которыми потом можно расплатиться за отправку писем и посылок.