Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почта России напоминает пермякам: во время путешествия часть багажа можно отправить почтой

Отправить багаж почтой — такой способ во время путешествия выбирают всё большее число жителей Пермского края.

Отправить багаж почтой — такой способ во время путешествия выбирают всё большее число жителей Пермского края. Очень удобно отправить посылкой в место отдыха предметы, которые нельзя взять с собой в ручную кладь в самолёт, или отправить лишние личные вещи домой.

В период летних отпусков жители Перми, Березников, Красновишерска, Кудымкара и Лысьвы чаще остальных пересылают почтой посылки, чтобы путешествовать без багажа. В основном это летний гардероб или объёмные лёгкие вещи: авторские ручные изделия, пластмассовые игрушки и местные сувениры, которые не помещаются вручную кладь.

Для того чтобы путешествие прошло комфортно, а процесс оформления и получения посылок был быстрым, удобным и безопасным, Почта России напоминает:

1) Вес простой посылки, которая поступит в почтовое отделение, не должен превышать 20 кг, а сумма трёх измерений сторон — 300 см. Если оформить курьерскую посылку с доставкой на дом, то вес такой посылки может достигать 31,5 кг;

2) Надо правильно упаковать посылку, чтобы предметы не перемещались внутри упаковки; упаковка должна плотно закрываться, и на ней должно быть место для нанесения адреса. Приобрести упаковку можно самостоятельно или в почтовом отделении;

3) Выберите дополнительные опции: хрупкие вещи отправляйте с пометкой «Осторожно», а также закажите SMS-уведомление о прибытии отправления в отделение и вручении адресату;

4) Обязательно ознакомьтесь со списком предметов, ограниченных к пересылке. В посылке (внутри России) можно отправить аэрозоли, жидкости, но запрещено пересылать ядовитые растения, а также скоропортящиеся продукты. Полный список ограничений можно посмотреть на сайте Почты России;

5) При оформлении посылки отправитель может воспользоваться почтовым калькулятором на сайте Почты. Он поможет рассчитать приемлемые сроки доставки и сориентирует по стоимости отправления;

6) Оформляя посылку онлайн — на сайте или в мобильном приложении, отправитель получает бонусы, которыми потом можно расплатиться за отправку писем и посылок.