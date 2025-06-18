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Диана Шнайдер обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич в Берлине 17 июня

Россиянка взяла вверх над соперницей из Балкан во вторник вечером и прошла во второй круг турнира в Германии (12+).

Россиянка взяла вверх над соперницей из Балкан во вторник вечером и прошла во второй круг турнира в Германии (12+).

Шнайдер одолела Векич в первом сете с разницей в четыре очка — 6:2. Вторую партию забрала с преимуществом в +2 — 6:4. Встреча в Берлине шла почти полтора часа.

В следующем раунде соперницей Дианы будет Маркета Вондроушова из Чехии. Ранее обыграла американку Мэдисон Киз — 2:0 (7:5, 7:6). Матч состоится 19 июня.

До этого писали, что теннисистка из Самарской области осталась на 12-й строчке в мировом рейтинге WTA после Ролан Гаррос.

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