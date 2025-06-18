«Очень сложно было купить»: Елена Летучая приобрела пакет кала за 40 тысяч рублей

Ранее Летучая рассказала, что съемки «Ревизорро», проходившие в Салехарде, стали для команды одним из самых страшных событий, произошедших за всю историю программы. До этого гендиректор телеканала Николай Картозия рассказал, каких вложений стоило его компании продвижение Летучей на вершину славы. «Вечерняя Москва» узнала подробности.