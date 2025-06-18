«Очень сложно было купить»: Елена Летучая приобрела пакет кала за 40 тысяч рублей

Телеведущая Елена Летучая приобрела кал для проверки клиник, предлагающих трансплантацию фекальной микробиоты. Об этом она рассказала в «Шоу Воли» на Rutube.
По ее словам, такие клиники утверждают, что процедура, при которой фекальный материал здорового донора вводят в кишечник пациента для восстановления микрофлоры, помогает лечить болезни и снижать вес.
— Я купила вот такой пакетик — очень сложно было купить — за 40 тысяч рублей, — заявила она.
Летучая выразила мнение, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Ранее Летучая рассказала, что съемки «Ревизорро», проходившие в Салехарде, стали для команды одним из самых страшных событий, произошедших за всю историю программы. До этого гендиректор телеканала Николай Картозия рассказал, каких вложений стоило его компании продвижение Летучей на вершину славы. «Вечерняя Москва» узнала подробности.
Однако иногда в мире используется лечение с помощью кала на профессиональном уровне. Так, футбольного тренера из Соединенных Штатов Тима Стори вылечили от онкологии благодаря экспериментальному методу лечения — трансплантации фекалий.