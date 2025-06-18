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Магнитная буря вновь накроет Землю: когда ожидается геомагнитный шторм

Магнитная буря класса G1 накроет Землю 20 июня.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 20 июня, на Землю обрушится магнитная буря класса G1. Такие данные привела Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

По данным ученых, магнитосфера начнет резко меняться ранним утром пятницы, 20 июня. Все произойдет примерно в 6:00 по мск. Пик магнитной бури будет достигнут в 10−12 по мск, угасать буря начнет к 16:00 по мск.

Напомним, на прошлой неделе, 15 и 16 июня, сообщили о мощных солнечных вспышках класса M8.4 и M6.3. Российские ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ заявили, что два крупнейших солнечных выброса плазмы в этом месяце не окажут воздействия на Землю. Согласно расчетам исследователей, облака плазмы от этих вспышек пройдут выше плоскости орбит планет Солнечной системы.

Ранее зарегистрировали мощнейший выброс солнечной энергии. Гигантский энергетический всплеск произошел без образования заметных групп солнечных пятен, которые, как правило, служат буфером для накопления энергии.