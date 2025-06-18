Магнитная буря вновь накроет Землю: когда ожидается геомагнитный шторм

Напомним, на прошлой неделе, 15 и 16 июня, сообщили о мощных солнечных вспышках класса M8.4 и M6.3. Российские ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ заявили, что два крупнейших солнечных выброса плазмы в этом месяце не окажут воздействия на Землю. Согласно расчетам исследователей, облака плазмы от этих вспышек пройдут выше плоскости орбит планет Солнечной системы.