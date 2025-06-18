Президент РФ Владимир Путин наградил двух омских медиков

Опубликован указ президента РФ Владимира Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В списке награждаемых — два омских медика.
Президент отметил заслуги заместителя главврача по клинико-экспертной работе БУЗОО «Клинический диагностический центр» Натальи Орловой и главврача БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 2» Владимира Хруцкого.
Ранее Наталья Орлова возглавляла БУЗОО «Клинический диагностический центр» 12 лет — с 2012 по 2024 год. Хруцкий руководит Городской стоматологической поликлиникой № 2 с декабря 2003 года.
Наталья Орлова и Владимир Хруцкий указом президента присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».