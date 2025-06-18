Shot: Туристке отказались продавать кольцо Cartier в Сеуле из-за паспорта РФ

Туристке отказались продавать кольцо во флагманском магазине Cartier в Сеуле из-за российского паспорта. Об этом в среду, 18 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
Жительница Казани Алсу рассказала, что вместе с мужем посетила фирменный трехэтажный магазин Cartier в Южной Корее. Там супруги присмотрели кольцо стоимостью 2,1 тысячи долларов. Несмотря на отсутствие других покупателей, консультанты долго не подходили к паре — лишь спустя 15 минут один из них предложил свою помощь.
Пара выразила желание оформить покупку с использованием tax free и передала паспорт. После этого сотрудники магазина, увидев российский документ, ушли к руководству.
Позже администратор сообщил, что продажа невозможна из-за гражданства покупателей. Даже предложение приобрести украшение без tax free не изменило решение — в магазине отказались обслуживать, сославшись на то, что теперь знают о российском происхождении клиентов, передает Telegram-канал.
По данным экспертов, около трети западных люксовых брендов с 2022 года приостановили свою деятельность в России.