Shot: Туристке отказались продавать кольцо Cartier в Сеуле из-за паспорта РФ

Жительница Казани Алсу рассказала, что вместе с мужем посетила фирменный трехэтажный магазин Cartier в Южной Корее. Там супруги присмотрели кольцо стоимостью 2,1 тысячи долларов. Несмотря на отсутствие других покупателей, консультанты долго не подходили к паре — лишь спустя 15 минут один из них предложил свою помощь.