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В экосистеме устья Волги и Северного Каспия выявлены изменения

Российские ученые зафиксировали смещение области взаимодействия пресных и соленых вод, а также изменение времени икрометания рыб в волжской дельте.

Российские ученые зафиксировали смещение области взаимодействия пресных и соленых вод, а также изменение времени икрометания рыб в волжской дельте. Ключевым фактором назван аномально низкий объем паводковых вод этой весной, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук.

Предварительные заключения сформулированы по итогам научного выхода в дельту Волги и северную часть Каспия. Изучалось сокращение речного притока и понижение уровня моря.

«Низкая вода в реке привела к смещению естественного цикла размножения многих промысловых видов рыб, включая эндемика Каспийского моря — воблу», — отмечается в материалах исследования.

Как пояснил заведующий лабораторией биогидрохимии Александр Полухин, анализ проб выявил высокую насыщенность вод кислородом и повышенный показатель pH, что характеризует активность биологических процессов. Для понимания отдаленных последствий маловодья для экосистемы региона потребуются дальнейшие изыскания.

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