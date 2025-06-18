В экосистеме устья Волги и Северного Каспия выявлены изменения

Российские ученые зафиксировали смещение области взаимодействия пресных и соленых вод, а также изменение времени икрометания рыб в волжской дельте. Ключевым фактором назван аномально низкий объем паводковых вод этой весной, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук.