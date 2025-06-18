В Перми ТСЖ заставили демонтировать незаконно установленный забор

В ходе проверки соблюдения земельного законодательства и требований пожарной безопасности было установлено, что некоммерческая организация, управляющая коттеджным поселком в Мотовилихинском районе, установила вдоль домов сплошной забор с автоматическими воротами, захватив при этом часть чужого земельного участка и заблокировав беспрепятственный доступ на территорию не только посторонних, но и спецтранспорта.
В адрес ТСЖ было внесено представление, после чего въезды для пожарных автомобилей были оборудованы должным образом. Однако нарушения Земельного кодекса так и остались не устраненными, вследствие чего последовало обращение в суд с требованиями изъять из незаконного владения земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, и обязать ТСЖ демонтировать ограждение и ворота, преграждающие въезд и проход граждан.
Иск был удовлетворен, соответствующий исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство организации-должника было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Во избежание штрафных санкций ТСЖ демонтировало незаконную конструкцию. После того как судебный пристав провел проверку, исполнительное производство было окончено.