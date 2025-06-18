В Перми ТСЖ заставили демонтировать незаконно установленный забор

В адрес ТСЖ было внесено представление, после чего въезды для пожарных автомобилей были оборудованы должным образом. Однако нарушения Земельного кодекса так и остались не устраненными, вследствие чего последовало обращение в суд с требованиями изъять из незаконного владения земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, и обязать ТСЖ демонтировать ограждение и ворота, преграждающие въезд и проход граждан.