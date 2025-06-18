Туристы из Уфы застряли в Арабских Эмиратах.

Уфимские туристы четвертый день не могут вылететь из Шарджи домой. Напомним, авиакомпания Air Arabia отменила несколько рейсов из ОАЭ в башкирскую столицу и обратно на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем. Сначала ограничения действовали до 16 июня, затем их продлили до 20 июня включительно.
Как сообщила «Башинформу» одна из отдыхающих Ульяна Колпакова, они должны были вылететь из Шарджи еще 14 июня, но до сих пор находятся в чужой стране. Их заселили в отель, но ни авиакомпания, ни представители туроператора не говорят им о том, когда они смогут вернуться домой.
«Тут находятся люди со всех городов России, кто не смог улететь в свои даты. Мы уже написали напрямую и в авиакомпанию, и в консульство, но пока ответов нет никаких», — рассказывает Ульяна.
Со слова уфимки, авиакомпания отправляет рейсы в Москву и Екатеринбург, но башкирских туристов на самолеты почему-то не сажают.
«У них какие-то списки вылетающих в другие города, в которых мы даже не значимся. Подходили к представителям Air Arabia, они сказали, что сегодня отправили два самолета. Один в Москву, другой в Екатеринбург. На борту оставалось 23 свободных места, почему просто не взяли нас, как запасных пассажиров, и не дали возможности вернуться в Россию? Мы готовы оказаться в любой точке страны и оттуда уже своим ходом добираться до дома. У всех же семьи, работа», — возмущается девушка.
«Башинформ» направил запрос в минтуризма Башкирии. Мы опубликуем ответ, как только его получим и продолжим следить за ситуацией.