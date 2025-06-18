Туристы из Уфы застряли в Арабских Эмиратах.

«У них какие-то списки вылетающих в другие города, в которых мы даже не значимся. Подходили к представителям Air Arabia, они сказали, что сегодня отправили два самолета. Один в Москву, другой в Екатеринбург. На борту оставалось 23 свободных места, почему просто не взяли нас, как запасных пассажиров, и не дали возможности вернуться в Россию? Мы готовы оказаться в любой точке страны и оттуда уже своим ходом добираться до дома. У всех же семьи, работа», — возмущается девушка.