Пермские врачи спасли выпавшего с десятого этажа ребенка

Врачи Краевой детской клинической больницы спасли двухлетнюю девочку, выпавшую с десятого этажа. Специалисты отмечают, что это первый случай в их практике, когда человек, упавший с такой высоты, выжил.
Несчастный случай произошел в начале июня — ребенок выпал с 10 этажа. Бригада скорой помощи работала слаженно и быстро, они оказали малышке экстренную помощь и госпитализировали в стационар. Мультипрофильная команда врачей под руководством дежурного хирурга КДКБ Артура Дмитришина обследовала девочку с помощью компьютерной томографии, чтобы выявить хирургические патологии. Такое обследование позволяет специалистам увидеть в режиме онлайн возможные травмы и повреждения и определить тактику лечения.
Как поясняет Артур Дмитришин, травма в результате падения с высоты — это огромный объем работы, который требуется выполнить в сжатые сроки: «На моей памяти не было ни одного такого случая, чтобы человека доставили в больницу живым. А тут двухлетний малыш в сознании. Удивительно, но у ребенка не было проявлений травматического шока, который всегда сопровождает такие трагедии». Инструментальная и лабораторная диагностика подтвердила, что критических повреждений нет. На томографии с контрастным усилением обнаружили пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, вспоминает дежурный хирург КДКБ: «Поэтому прямо в реанимационном отделении мы прооперировали ребенка и восстановили дыхание. Уже после операции, когда устранили угрозу для жизни, к нам пришло осознание, что других повреждений, требующих оперативного лечения, у девочки нет».
При черепно-мозговых травмах одной из распространенных патологий является отек головного мозга. Это, отмечают врачи, крайне тяжелое состояние, при котором сложно давать прогнозы. Чтобы избежать осложнений, за ребенком велось пристальное наблюдение. Девочке провели седацию, чтобы обеспечить покой для нервной системы, и перевели на ИВЛ. Врачи каждый день оценивали ее состояние, используя все возможности больницы, чтобы уточнить объективный статус здоровья пациентки.
Клиническая ситуация может ухудшиться в любой момент, поясняют специалисты, поэтому отсутствие критических травм у ребенка не позволяло спрогнозировать положительную динамику состояния. Отсроченные осложнения могли проявиться позже, поэтому малышка провела еще несколько дней в реанимации.
К счастью, отрицательная динамика по всем параметрам отсутствовала, рассказывает заведующий отделением экстренной хирургии КДКБ Роман Дмитриев: «Через несколько дней интенсивная терапия была отменена, ребенок самостоятельно дышал, стало возвращаться сознание. К нашему удивлению, девочка стала осознанно наблюдать за нашими манипуляциями, происходящим вокруг и сказала “мама”. К счастью, опасения не оправдались».
Еще несколько дней маленькая пациентка провела в отделении хирургии. Наблюдение за ней продолжалось, состоялась консультация невролога. Контрольные исследования перед выпиской еще раз подтвердили, что оснований для опасений нет.
Мама девочки называет случившееся чудом и благодарит коллектив КДКБ: «Это страшная ситуация, но благодаря действиям специалистов Краевой детской больницы, скорой помощи, которые помогли спасти мою дочь, свершилось чудо. Я не могу описать словами свои чувства, благодарю всех врачей — реаниматологов, хирургов, за их поддержку, чуткое и бережное отношение не только к пациентам, но и к нам — к родителям, за умение найти нужные слова и корректно все объяснить. Каждый специалист больницы делал все возможное, чтобы моя дочь быстрее поправилась».