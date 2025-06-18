Пермские врачи спасли выпавшего с десятого этажа ребенка

Как поясняет Артур Дмитришин, травма в результате падения с высоты — это огромный объем работы, который требуется выполнить в сжатые сроки: «На моей памяти не было ни одного такого случая, чтобы человека доставили в больницу живым. А тут двухлетний малыш в сознании. Удивительно, но у ребенка не было проявлений травматического шока, который всегда сопровождает такие трагедии». Инструментальная и лабораторная диагностика подтвердила, что критических повреждений нет. На томографии с контрастным усилением обнаружили пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, вспоминает дежурный хирург КДКБ: «Поэтому прямо в реанимационном отделении мы прооперировали ребенка и восстановили дыхание. Уже после операции, когда устранили угрозу для жизни, к нам пришло осознание, что других повреждений, требующих оперативного лечения, у девочки нет».