В Калининградской области готовили «отход» обвиняемому в подготовке теракта

Филиппов был задержан в июле 2024 года. У него обнаружено самодельное взрывное устройство с мощностью около 1,7 кг в тротиловом эквиваленте, а также 210 патронов калибра 7,62 и компоненты для изготовления взрывчатки. Ему предъявлены обвинения в приготовлении к террористическому акту и незаконном хранении взрывчатых веществ. Расследование уголовного дела продолжается.