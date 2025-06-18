В Калининградской области готовили «отход» обвиняемому в подготовке теракта

ФСБ задержала мужчину, который хотел устроить теракт.
В Калининградской области задержан житель, подозреваемый в планировании теракта в административном здании Черняховска. По информации пресс-службы УФСБ России по региону, мужчина действовал по указанию «Русского добровольческого корпуса» (РДК*, организация запрещена в РФ и признана террористической).
«Жителя Калининградской области задержали в июле 2024 года, он, действуя по заданию РДК*, готовил теракт в отношении здания администрации Черняховского муниципального округа», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. На данный момент он находится под стражей, его арест продлен до начала следующего года.
Судебные материалы, доступные РИА Новости, уточняют, что обвиняемым является Алексей Филиппов. В его переписке с пока не установленными лицами обсуждались детали, включая план «отхода» после совершения преступления.
Филиппов был задержан в июле 2024 года. У него обнаружено самодельное взрывное устройство с мощностью около 1,7 кг в тротиловом эквиваленте, а также 210 патронов калибра 7,62 и компоненты для изготовления взрывчатки. Ему предъявлены обвинения в приготовлении к террористическому акту и незаконном хранении взрывчатых веществ. Расследование уголовного дела продолжается.