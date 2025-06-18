Главные новости 18 июня 2025 года

Источники в Вашингтоне сообщили СМИ, что в ближайшие 24−48 часов президент США и его советники могут принять решение о применении силы в отношении Ирана, если конфликт нельзя будет разрешить дипломатическим путем. Ранее американский лидер потребовал, чтобы Иран объявил капитуляцию.