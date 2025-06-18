Главные новости 18 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 июня 2025 года.
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Иран заявил, что после проведения ракетной атаки в ночь на 18 июня установил полный контроль над небом Израиля. Израильская система оповещения проинформировала об ударах по городам центральной части страны. Тель-Авив ночью атаковал иранские объекты, связанные с обогащением урана. Взрывы также зафиксировали в Тегеране.
В США назвали ближайшие двое суток решающими в конфликте с Ираном
Источники в Вашингтоне сообщили СМИ, что в ближайшие 24−48 часов президент США и его советники могут принять решение о применении силы в отношении Ирана, если конфликт нельзя будет разрешить дипломатическим путем. Ранее американский лидер потребовал, чтобы Иран объявил капитуляцию.
Полиция Армении задержала российского бизнесмена Карапетяна
В Ереване полиция арестовала предпринимателя из России Самвела Карапетяна. Задержание бизнесмена произошло после того, как он пообещал вмешаться в противостояние премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Армянской Апостольской Церкви. Брат Карапетяна сообщил о задержании сторонников предпринимателя.
Китай направил в Иран три грузовых самолета
По данным британского издания Telegraph, после обострения конфликта Тегерана и Тель-Авива Китай направил в сторону Ирана три грузовых самолета. Лайнеры исчезли с радаров при приближении к республике. Предполагается, что самолеты могли транспортировать военную технику и вооружения.
Макрон предупредил о «беспрецедентных» санкциях против РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон по окончании саммита G7 в Канаде заявил о скором введении Евросоюзом антироссийских санкций. По словам политика, ограничения будут «гораздо более сильными», чем прежде, и совместно с санкциями американских сенаторов окажут значительное влияние на Россию.